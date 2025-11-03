المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" يتلقى أكثر من 90 ألف مكالمة في يوم واحد

وتوزعت المكالمات التي تلقاها المركز على المناطق الأربعة، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأكبر بـ(39,541) مكالمة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(25,996) مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ(17,921) مكالمة، فيما بلغ عدد المكالمات في منطقة المدينة المنورة (6,986) مكالمة، ليصل الإجمالي إلى (90,444) مكالمة خلال يوم واحد، تعكس حجم الجهود الميدانية والتقنية التي يبذلها المركز في استقبال البلاغات والتعامل معها بكفاءة عالية.