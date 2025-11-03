المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" يتلقى أكثر من 90 ألف مكالمة في يوم واحد

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، يوم أمس الأحد 2 نوفمبر 2025، أكثر من 90,444 مكالمة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة، بمعدل 63 اتصالًا في الدقيقة.
وتوزعت المكالمات التي تلقاها المركز على المناطق الأربعة، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأكبر بـ(39,541) مكالمة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(25,996) مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ(17,921) مكالمة، فيما بلغ عدد المكالمات في منطقة المدينة المنورة (6,986) مكالمة، ليصل الإجمالي إلى (90,444) مكالمة خلال يوم واحد، تعكس حجم الجهود الميدانية والتقنية التي يبذلها المركز في استقبال البلاغات والتعامل معها بكفاءة عالية.
وأكد المركز أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المُبلّغ، مشيرًا إلى أن الرقم (911) يهدف إلى توحيد قنوات استقبال البلاغات وتعزيز جودة الخدمة الأمنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة التعامل مع حالات الطوارئ.