وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي ويترأسان اجتماع الدورة الرابعة للجنة المتابعة والتشاور السياسي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة التونسية اليوم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، واستعراضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
كما ترأس سموه ونظيره التونسي أعمال الدورة الرابعة للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وتونس، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك، وتعزيز التشاور وتنسيق المواقف تجاه أبرز القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الحلول السلمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وفي ختام الاجتماع، جرى التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بجمهورية تونس، وقعها نيابة عن مدير المعهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، ومن الجانب التونسي المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الدولية رياض الدريدي.
حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي.