وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي ويترأسان اجتماع الدورة الرابعة للجنة المتابعة والتشاور السياسي

وفي ختام الاجتماع، جرى التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بجمهورية تونس، وقعها نيابة عن مدير المعهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، ومن الجانب التونسي المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الدولية رياض الدريدي.