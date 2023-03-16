"الصحة" تطلق مرحلة طلب إبداء الرغبات لـ3 مشاريع في منطقتي الرياض والشرقية

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لـ3 مشاريع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من التجمع الصحي الثاني في منطقة الرياض، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بالدمام.