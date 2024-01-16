القراءة لمن يحضر للصلاة.. "آل الشيخ": شكاوى بسبب المكبرات والبعض باعوا منازلهم

وقال ضمن برنامج "في الصورة" الذي يقدمه عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية": "الروحانية ليست بالصياح أو الزعاق في الميكرفونات أو التسكع في الشوارع، الروحانية هي أن تذهب للصلاة في المسجد، أما أن يتأذى الأطفال وكبار السن أو مريض في البيوت فلا ضرر ولا ضرار".