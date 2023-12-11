"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشمالية وحائل والجوف).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة والجموم والكامل وخليص وجدة ورابغ. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف، وأمطارًا خفيفة على أضم وميسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المدينة المنورة والعيص وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد أمطارًا خفيفة على القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة طريف. وتشهد أمطارًا متوسطة على رفحاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة من صباح الأربعاء.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور. وتشهد أمطارًا خفيفة على الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالات حتى الساعة الخامسة من صباح الأربعاء.