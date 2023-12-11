"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة والجموم والكامل وخليص وجدة ورابغ. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف، وأمطارًا خفيفة على أضم وميسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.