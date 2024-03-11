"نجم" تتفاعل في أوساط مؤتمر 3LEAP وتعرض منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الأستاذ محمد يحى الشهري: " عن سعادته بالإقبال الكبير على جناح نجم في ليب وحرص الزوار من مختلف الأجيال على الوصول لفهم أكبر عن دور نجم في تنويع الخدمات وتقديم المبادرات التي ترتقي بالسلامة وجودة الحياة في المجتمع، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم التي وقعتها نجم مع هذه الشركات الرائدة في مجالات الحلول التقنية وتقديم الخدمات، تؤكد على حرص نجم لتكوين شراكات مميزة مع قطاعات متخصصة تسهم في توسيع الخدمات ضمن رحلة الابتكار والتعاون، مع السعي الدائم والمستمر على تقديم تجارب استثنائية لعملائنا".