قِران القمر بـ "الثريا" يزين سماء الجمعة في مشهد سماوي بديع

وأوضح لـ "سبق" الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو رابطة التلسكوبات السعودية، أنه في مساء غدٍ الجمعة 20 ربيع الأول، سيطل القمر قرابة العاشرة ليلًا وهو يعانق نجوم الثريا، ليحجب خلال 85 دقيقة بعضًا من ألمع نجماتها مثل: إلكترا، سيلاينو، تيجيتا، ومايا. في مشهدٍ نادر يستحق المتابعة والتوثيق بعدسات الكاميرات والتلسكوبات.