قِران القمر بـ "الثريا" يزين سماء الجمعة في مشهد سماوي بديع

في مشهدٍ سماوي بديع يتكرر كل شهر كأنه ساعة كونية تضبط مواسم الزراعة والصيد، يلتقي القمر بواحدة من أجمل المجموعات النجمية في السماء: "الثريا".
وأوضح لـ "سبق" الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو رابطة التلسكوبات السعودية، أنه في مساء غدٍ الجمعة 20 ربيع الأول، سيطل القمر قرابة العاشرة ليلًا وهو يعانق نجوم الثريا، ليحجب خلال 85 دقيقة بعضًا من ألمع نجماتها مثل: إلكترا، سيلاينو، تيجيتا، ومايا. في مشهدٍ نادر يستحق المتابعة والتوثيق بعدسات الكاميرات والتلسكوبات.
وقال: الثريا لم تكن مجرد نجوم عادية في السماء، بل رمز متجذر في التراث العربي والإنساني. فهي عنقود يضم أكثر من 250 نجمًا، لكننا نراها بالعين المجردة كسبع نجمات متألقة، عُرفت عند العرب بـ "الثريا" وعند الغرب باسم "الشقيقات السبع".
وبيّن الفلكي "هندي" أن القمر في هذه الليلة سيكون في طور قريب من التربيع الأخير بنسبة إضاءة تصل إلى 70%، فيشرق ليلًا ويظل حاضرًا حتى بعد شروق الشمس، مانحًا عشاق السماء فرصة مثالية لرصد تفاصيل جباله وفوهاته بوضوح، إذ تكشفها الظلال التي ترسمها أشعة الشمس المائلة على سطحه.
وأشار إلى أنه يمكن للجميع متابعة هذا اللقاء السماوي الساحر بالعين المجردة، لكن لرؤية نجوم الثريا بوضوح أكبر لا بد من الابتعاد عن أضواء المدن واختيار مكان مظلم، حيث يتجلى القمر مع الشقيقات السبع في لوحة لا تُنسى.