خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان أمير دولة قطر بنجاح تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.