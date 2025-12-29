الأرصاد : رياح شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية،وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على تبوك والجوف والحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياحًا شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.