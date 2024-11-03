"وطن ينبض بالصحة"...حملة لتعزيز الوعي بالتحول الصحي ومستهدفاته

وتهدف الوزارة من خلال حملة (وطن ينبض بالصحة) إلى إبراز الأثر الإيجابي للتحول الصحي والتعريف به، حيث يمكن للمواطنين التعرف على أبرز جوانب التحول الصحي التي يعيشها في يومه، وقد يكون استفاد من أحد منتجاته.