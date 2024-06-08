أفضل أيام الدنيا.. "السديس" يوصي الحجاج: اجتمع لكم شرفا الزمان والمكان "تقرّبوا وكبّروا"

وأكد على ضرورة تعميق مآثر عشر ذي الحجة في نفس الحاج، وإروائه من فضائلها، وتغذيته برحماتها، وعونه على استغلال نفحاتها؛ حيث جاء عن النبي ﷺ قوله: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ -يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ- قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ" "رواه البخاري". وقد اجتمع في هذه العشر ما تفرّق في غيرها من الأيام من أمهات العبادة من الصلاة والصيام والصدقة والحج.