يزيد الراجحي: الاقتصاد السعودي اليوم أكثر متانة في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية

وأشار الراجحي إلى أن الاقتصاد السعودي يبدو اليوم أكثر قوة ومتانة في مواجهة التحولات الاقتصادية، وخصوصاً في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وقد شهدت الميزانية الحالية فائضاً سيساهم في تعزيز الخطط التنموية والاقتصادية كما سيدعم احتياطي الدولة؛ مما يمكنها من بلوغ الأهداف المرجوة، وخصوصاً الأهداف التي وضعتها رؤية المملكة ٢٠٣٠.