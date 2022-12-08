يزيد الراجحي: الاقتصاد السعودي اليوم أكثر متانة في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية

أكد رجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي أن أرقام الميزانية التريليونية التي أعلن عنها مجلس الوزراء تؤكد متانة الاقتصاد السعودي ونجاعة الخطط الاقتصادية المتنوعة التي تعمل عليها المملكة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ورفع الراجحي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على النجاحات المتوالية في شتى المجالات، وخصوصاً في ظل التحول من الاقتصاد القائم على النفط إلى الاقتصاد المتنوع.
وأبان الراجحي إلى أن العمل المضني في شتى المجالات انعكس أيضاً على الاقتصاد الوطني فقط شهدنا تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8% في الربع الثاني من العام 2022م، والتي تعود لجهود القيادة الرشيدة في توطين الوظائف ووضع الحزم والخطط المتتالية، والتي عكست نجاحها الأرقام المعلنة.
وأشار الراجحي إلى أن الاقتصاد السعودي يبدو اليوم أكثر قوة ومتانة في مواجهة التحولات الاقتصادية، وخصوصاً في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وقد شهدت الميزانية الحالية فائضاً سيساهم في تعزيز الخطط التنموية والاقتصادية كما سيدعم احتياطي الدولة؛ مما يمكنها من بلوغ الأهداف المرجوة، وخصوصاً الأهداف التي وضعتها رؤية المملكة ٢٠٣٠.
واختتم الراجحي تصريحه سائلًا الله -سبحانه- وتعالى، بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين بحفظه، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها.