"أبو الغيط ": قمة جدة على قدر التحديات القائمة.. وستُقدم حلولاً للمُشكلات العربية

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية الـ32 تُعقد في أجواء مفعمة بالتحديات والأزمات، متطلعًا إلى قمة ناجحة - بإذن الله - تكون عند مستوى تطلعات الرأي العام، وعلى قدر التحديات القائمة، التي ستُقدم حلولاً للمُشكلات العربية، وتُعزز من قوة هذه الكتلة الإقليمية وتماسكها، وتوحِّد كلمتها.