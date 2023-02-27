جزيرتا "صنق" و"جبل سيرين" بالقنفذة.. مقصد جذاب لمحبي رحلات الجزر البحرية

تجمع جزيرتا "صنق" و"جبل سيرين" من جُزر البحر الأحمر، بمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، عُشّاق البحار الزرقاء، حيث يعيشون أجواء الشواطئ الهادئة الساحرة بنظافتها وكثافة الغطاء النباتي والشجري فيها، كما تعد متنفسًا بحريًا لمحبي الرحلات للجزر البحرية؛ نظرًا لأجوائها المعتدلة التي تتميز بها تلك الشواطئ.