جزيرتا "صنق" و"جبل سيرين" بالقنفذة.. مقصد جذاب لمحبي رحلات الجزر البحرية

تجمع جزيرتا "صنق" و"جبل سيرين" من جُزر البحر الأحمر، بمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، عُشّاق البحار الزرقاء، حيث يعيشون أجواء الشواطئ الهادئة الساحرة بنظافتها وكثافة الغطاء النباتي والشجري فيها، كما تعد متنفسًا بحريًا لمحبي الرحلات للجزر البحرية؛ نظرًا لأجوائها المعتدلة التي تتميز بها تلك الشواطئ.
وتستغرق الرحلة من منتزه رأس محيسن، بمركز المظيلف على امتداد الساحل الغربي، وانطلاقة هواة الجُزر البحرية في رحلة لقرابة 20 كيلومترًا باتجاه الغرب في البحر الأحمر حوالي 45 دقيقة تقريبًا للوصول إلى جزيرتي صنق وجبل سيرين، والتي يفصل بينها كيلومتر تقريبًا.
وتبلغ امتدادات جزيرة "جبل سيرين" من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ما يقارب 6 كيلومترات، ويصل عرضها إلى 1.16 كيلومتر تقريبًا، فيما يبلغ طول جزيرة "صنق" 500 متر، وبعرض يصل إلى 400 متر، كما يتراوح الارتفاع لكلا الجزيرتين ما بين 300-500 متر عن سطح البحر.
ويتوافر في الجزيرتين مقومات الجذب السياحي من تنوع طبوغرافي وبيئي يتمثل في الشواطئ الرملية الناعمة، والمرتفعات الجبلية، والغطاء النباتي، إضافة إلى الشعاب المرجانية المتنوعة التي تحيط بالجُزر، مما يؤهلها لتكون مقصدًا للزوار لممارسة هوايات الصيد، والغوص، وللراحة والاستجمام في معظم فصول السنة.
ويعد البحر الأحمر من أغنى بحار العالم بالشعاب المرجانية المتنوعة، والتي تتميز بتنوع أشكالها وأنماطها وألوانها، في حين نشأت معظم جزر البحر الأحمر من بقايا حيوان المرجان، وتبدو بعض الشعاب المرجانية على شكل حواش من المرجان الملاصقة لشواطئ الجزر وحولها، وقد تكونت بفعل تراكم المرجان والمواد العضوية والكلسية.