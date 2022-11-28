في تجاوب سريع مع "سبق".. "الزراعة" تباشر حالات التسمم القاتل في المواشي بجازان

ويتسبب المرض في الموت في الحالات الحادة، وتصل نسبة النفوق إلى 20%، ويصيب الجهاز التنفسي في الأغنام والماعز.

ومن أبرز الأعراض: ارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة في التنفس نتيجة للورم الأوديمي بالرقبة والزور، وكحة شديدة، والرئتان تكونان منتفختين وممتلئتين، وبهما بؤر أنزفة، ولكن ليستا محتقنتَين، مع رشح صديدي من الأنف، ونزول دم، ووجود ارتشاحات دموية بالقفص الصدري، إضافة إلى إفرازات دمعية وصديدية من العين، وأنسجة ميتة على الأغشية المبطنة للزور واللوزتين والمريء. وعدد كبير من الحالات المصابة يكون الكبد لديها غالبًا محتقنًا ومحتويًا على حبيبات في حجم العدس في أنسجة ميتة، وكذلك الطحال، مع وجود حويصلات منتشرة تحت الجلد بالرقبة والصدر، وتكون ممتلئة بالدم.