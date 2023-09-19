"الموارد البشرية" تفوز بالمركز الأول في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

وجاء فوز الوزارة بهذه الجائزة نتيجة الجهود التي بُذلت في مبادرة "تطوع بخبرتك" لتحقيق الأثر على أفراد المجتمع وقطاعاته في دعم ممارسة العمل التطوعي من خلال حملاتها الإعلامية والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب قادة القطاع الحكومي والخاص والخبراء في مجموعة متنوعة من المجالات، ونقل هذه الخبرات إلى المؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات.