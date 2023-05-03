"آركو" تطلق نداءً إنسانيًّا عاجلًا لتأمين 50 مليون دولار للاحتياجات الطبية بالسودان

أطلقت الأمانةُ العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"؛ نداءً إنسانيًّا عاجلًا لتأمين مبلغ 15.820.500 دولار أمريكي؛ من أجل توفير إغاثة عاجلة لمدة شهر لنحو 10 آلاف عائلة تضمّ 50 ألف شخص نازحين من الصراع الداخلي في السودان، إضافة لـ50 مليون دولار لتأمين الاحتياجات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.
وتفصيلًا: جاء ذلك في أعقاب اجتماع تشاوري حول متطلَّبات الوضع الإنساني الحرج في السودان، شارك فيه مبعوث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السفير دفع الله الحاج علي، وأمين عام الهلال الأحمر السوداني الدكتورة عائدة السيد، وبمشاركة عدد من ممثّلي الهيئات والمنظمات الإنسانية.
ومن جهته أوضح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في النداء الصادر عن المنظمة؛ أن السودان يواجه أوضاعًا إنسانية حرجة بسبب الصراع الداخلي. وقال: نظرًا للحاجة الماسّة لجمعية الهلال الأحمر السوداني لتقديم الدعم والاستجابة لتقديم الخدمات الإنسانية للمتضرّرين من هذا الصراع الذي تتعرّض له جمهورية السودان في الوقت الحالي، الذي حدّد فيه الاحتياجات اللازمة له، وكذا احتياج القطاعات الصحية السودانية من الأدوية والأجهزة واللوازم الطبية المقدرة من وزارة الصحة في السودان. واستشعارًا من الأمانة العامة للمنظمة للدور الإنساني المنوط بها، وبشركائها في ميدان الإنسانية، واستجابتهم المعهودة للتفاعل مع الكوارث الإنسانية؛ فإننا نتطلَّع إلى إسهاماتهم العينية والنقدية الفاعلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضرّرين في السودان.
ولفت "التويجري" إلى أن نحو 16 مليون شخص تضرَّروا من هذا الصراع في عدة ولايات؛ هي: الخرطوم، الشمالية، النيل الأزرق، شمال كردفان، شمال دارفور، غرب دافور، جنوب دارفور، وأن نحوَ 17 ألف فرد عالقين في المعابر بين مصر والسودان بحاجة ماسّة إلى غذاء، وماء، وخدمات صحية، ودعم نفسي، وإيواء وخدمات إصحاح بيئي؛ أخذًا في الاعتبار حاجةَ النازحين من مواقع الصراع المسلّح إلى مساعدات عاجلة.
وأشار إلى أن ولاية الجزيرة استضافت 2700 فرد، ويتوقَّع أن يصل العدد إلى 10 آلاف فرد هم بحاجة إلى فرش أرضية وناموسيات وأدوات صحية وخيام. وبيّن أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمستشفيات والمراكز الصحية، تتمثّل في الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية الأخرى، واللوازم الطبية، والأدوية المنقذة للحياة، وأوعية نقل الدم، وأطباء جراحة عامة، وأطباء جراحة العظام والأوعية الدموية، وأن جمعية الهلال الأحمر السوداني بحاجة إلى دعم قدراتها لتكون أكثرَ استعدادًا لمواجهة الوضع الإنساني.
وبيَّن أن الهلالَ الأحمر السوداني معتمدٌ من قبل الحكومة السودانية ليقوم بدور الوكالة الرائدة لتنسيق وصول واستقبال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية والإغاثية في بورتسودان، ومن ثَم إلى بقية أقاليم السودان؛ حيث تم التنسيق مع الحكومة السودانية أن تكون مدينة بورتسودان في الوقت الحاضر مركزَ استقبال المساعدات جوًّا وبحرًا، ولاحقًا سيتم تعيين مطارات أخرى لاستقبال المساعدات بالتنسيق مع الحكومة السودانية.