"آركو" تطلق نداءً إنسانيًّا عاجلًا لتأمين 50 مليون دولار للاحتياجات الطبية بالسودان

ومن جهته أوضح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في النداء الصادر عن المنظمة؛ أن السودان يواجه أوضاعًا إنسانية حرجة بسبب الصراع الداخلي. وقال: نظرًا للحاجة الماسّة لجمعية الهلال الأحمر السوداني لتقديم الدعم والاستجابة لتقديم الخدمات الإنسانية للمتضرّرين من هذا الصراع الذي تتعرّض له جمهورية السودان في الوقت الحالي، الذي حدّد فيه الاحتياجات اللازمة له، وكذا احتياج القطاعات الصحية السودانية من الأدوية والأجهزة واللوازم الطبية المقدرة من وزارة الصحة في السودان. واستشعارًا من الأمانة العامة للمنظمة للدور الإنساني المنوط بها، وبشركائها في ميدان الإنسانية، واستجابتهم المعهودة للتفاعل مع الكوارث الإنسانية؛ فإننا نتطلَّع إلى إسهاماتهم العينية والنقدية الفاعلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضرّرين في السودان.