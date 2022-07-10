وزير الإعلام يلتقي الرحالة العراقي آدم محمد الذي يؤدي الحج

واستمع "القصبي" إلى إيجاز عن مراحل وظروف الرحلة التي استغرقت 10 أشهر و25 يوماً بداية من ولفرهامبتون البريطانية مروراً بـ11 دولة: "هولندا، ألمانيا، النمسا، المجر، صربيا، بلغاريا، تركيا، لبنان، الأردن" وصولاً للمملكة، ليستقر به المقام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.