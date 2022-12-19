إنجازات يرصدها "فقيها".. مبادرات المملكة تُزَيّن مؤتمر التنوع الأحيائي الأممي

وأوضح "فقيها" أن هذا الاجتماع يُعد بمثابة مظلة مهمة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، للمحافظة على التنوع الأحيائي، كما يكتسب أهمية خاصة؛ حيث تعمل من خلاله كل الدول المشاركة على صياغة الإطار العالمي للتنوع الأحيائي لما بعد 2020م، وتحديد المستهدفات العالمية لتعزيز حماية التنوع الأحيائي؛ مضيفًا أن الحد من فقد التنوع الأحيائي وموائله، يحتاج إلى إطار عالمي متفق عليه، وإلى تضافر الجهود وتسخير الإمكانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.