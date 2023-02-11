مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية وجامعة المعرفة توقّعان اتفاقية تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الطلاب

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة المعرفة؛ وذلك لتأهيل وتدريب طلاب الجامعة في التخصصات الطبية والمساندة، ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل، بالإضافة إلى دعم وتقوية فرص التعاون المتبادل بين الجانبين.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية البروفيسور عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية، والدكتور خالد القميزي عميد كلية الطب بجامعة المعرفة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وعبر البروفيسور العُمري عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا على أهمية دعم فرص التعاون المتبادل والتواصل المستمر بين القطاعات التعليمية فيما يتعلق بالبرامج التدريبية، وموضحًا أن المجموعة ستوفر كافة الإمكانات التي تساعد الطلاب والطالبات على إكسابهم الخلفيات العلمية والتطبيقية التي ستمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان.
وأضاف البروفيسور الدكتور العُمري أن المجموعة أخذت على عاتقها دعم مختلف البرامج التدريبية لأبنائنا الطلاب والطالبات؛ انطِلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية، كما أنها ستوظف خبراتها لخدمة الطلاب ومساعدتهم على تطوير أدائهم لتحقيق الاستفادة القصوى والمرجوّة من البرامج التدريبية، فضلًا عن تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تُعدّ من أكبر القطاعات الصحية التي أسست للبرامج التدريبية والتأهيلية الصحية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال منذ تأسيسها، وتعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق "27" برنامج زمالة ودبلومًا في تخصصات مختلفة، وكذلك تأهيل "2600" ممارس صحي من "19" جامعة في فترة الامتياز، بالإضافة إلى إصدار المجموعة مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وكذلك تشجيع البحث العلمي عن طريق إطلاق جائزة مجلة الحبيب العلمية للتميز البحثي.