مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية وجامعة المعرفة توقّعان اتفاقية تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الطلاب

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تُعدّ من أكبر القطاعات الصحية التي أسست للبرامج التدريبية والتأهيلية الصحية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال منذ تأسيسها، وتعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق "27" برنامج زمالة ودبلومًا في تخصصات مختلفة، وكذلك تأهيل "2600" ممارس صحي من "19" جامعة في فترة الامتياز، بالإضافة إلى إصدار المجموعة مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وكذلك تشجيع البحث العلمي عن طريق إطلاق جائزة مجلة الحبيب العلمية للتميز البحثي.