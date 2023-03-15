وفد من شركة "رؤى المدينة القابضة" يزور وجهة "مسار" بمكة المكرمة

وكان في استقبال وفد "رؤى المدينة القابضة" عدد من قيادات الشركة، وتضمنت الزيارة التعرف على تفاصيل التجربة الرائدة في أعمال البنية التحتية في الوجهة، من حيث التصاميم التي تراعي مفهوم التنقل الشامل، إضافة إلى العناصر التي تدعم كامل احتياجات الوجهة، كشبكة الاتصالات الرقمية والتي تدعم المدن الذكية، ونظام التبريد المركزي، إضافة إلى نظام تصريف مياه الأمطار وغيرها من عناصر البنية التحتية المتطورة، حيث تتميز وجهة "مسار" عن غيرها من المشاريع التنموية بتركيزها على تنفيذ بنية تنموية متكاملة ومستدامة تم تأسيسها للـ 100 عام القادمة.