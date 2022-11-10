فريق بحثي بكلية الطب بجامعة الملك سعود يكتشف مؤشرات حيوية لسرطان بطانة الرحم

ويعد سرطان الرحم Endometrial cancer EC من بين أكثر الأورام انتشارًا في النساء في العالم، وتمثل نسبته حسب إحصائيات عام 2018 ما يقارب 6% من السرطانات، فيما شملت الدراسة التي قامت بها كلية الطب مجموعة من النساء السعوديات من سن 46 إلى 75سنة، قُسموا إلى ثلاث مجموعات حسب المعايير السريرية للدراسة، المجموعة الأولى هي من الأصحاء (Control)، المجموعة الثانية من مرضى تضخم بطانة الرحم (ما قبل السرطان) (Hyperplasia) والمجموعة الثالثة من المرضى المصابين بسرطان بطانة الرحم (EC) حيث تم تحليل المسار البروتيني لأنسجة بطانة الرحم لكل المجموعات الثلاث بواسطة تقنية البروتيوميكس بالمركز الجامعي لأبحاث السمنة.