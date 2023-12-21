"التعليم" و"نزاهة" تستعرضان تجارب عملية في ورشة تطبيق الحوكمة بالقطاع العام

يُشار إلى أن وزارة التعليم بالشراكة مع هيئة (نزاهة) فعّلت الاحتفاء بهذا اليوم العالمي تحت شعار: "متحدون على مكافحة الفساد"، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية والأنشطة الطلابية والممارسات التدريبية والتنافسية والتفاعلية في مدارس التعليم العام، تركّز على مبادئ الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة، وتسهم في توعية الطلبة بالمحافظة على الممتلكات، ومخاطر الفساد على الفرد والمجتمع بشكل عام.