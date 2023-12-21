"التعليم" و"نزاهة" تستعرضان تجارب عملية في ورشة تطبيق الحوكمة بالقطاع العام
برعاية وحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ عقدت وزارة التعليم اليوم ورشة عمل بعنوان: "الحوكمة في القطاع العام"؛ بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، وحضور عدد من قيادات التعليم والهيئة.
وتهدف الورشة إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في كافة الأعمال الداخلية والخارجية لوزارة التعليم، وتعزيز مفهوم الحوكمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتطبيقها، وتوضيح دور الهياكل الرقابية والتنظيمية في ضمان ممارساتها بفعالية، وكذلك نقل المفاهيم والممارسات التي تحسّن إدارة وأداء المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة والوعي بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالحوكمة في القطاع العام.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور حول مفاهيم ومبادئ الحوكمة وأهدافها في القطاع العام، مستعرضةً تجارب عملية في تطبيقها محلياً، وعلاقتها برؤية المملكة 2023؛ كمتطلب دولي ومحلي، إضافة إلى أهمية دور القيادة في الحوكمة.
وشهدت الورشة إطلاق الهوية الجديدة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في جهاز وزارة التعليم، كأول مؤسسة حكومية يتم فيها إطلاق الهوية، كما أقامت الهيئة ركناً توعوياً تثقيفياً مصاحباً للفعالية.
يُشار إلى أن وزارة التعليم بالشراكة مع هيئة (نزاهة) فعّلت الاحتفاء بهذا اليوم العالمي تحت شعار: "متحدون على مكافحة الفساد"، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية والأنشطة الطلابية والممارسات التدريبية والتنافسية والتفاعلية في مدارس التعليم العام، تركّز على مبادئ الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة، وتسهم في توعية الطلبة بالمحافظة على الممتلكات، ومخاطر الفساد على الفرد والمجتمع بشكل عام.