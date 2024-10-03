"الزعاق": بدءًا من اليوم سنعيش ألطف وأروع أيام السنة بما يسمى "موسم الوسم"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق: إنه من اليوم وحتى دخول موسم الشتاء الفعلي أول ديسمبر، سنعيش ألطف وأجمل وأروع أيام السنة على الإطلاق، بما يسمى "موسم الوسم".
وأضاف الزعاق أن آخر موسم سهيل داخلٌ في حيز الوسم من حيث التأثير، وسنلاحظ خلال هذه الأيام هبوب نسائم مشوبة بالبرودة بين آن وآخر في آخر الليل، وفي أول النهار ستنتشر الرطوبة الناعمة التي تعمل على تلطيف الأجواء.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس": سنلاحظ أيضًا أن الظل بدأ يبرد، وأن حدة حرارة الشمس قد انكسرت، ولم يتبقَّ من فصل الصيف سوى "الظهر"، أما الصباح الباكر فسنعيش فيه الربيع، وآخر العصر سنعيش في الخريف، وآخر الليل سنعيش البوادر الشتوية عن طريق هبوب النسائم ذات البرودة.