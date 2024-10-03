"الزعاق": بدءًا من اليوم سنعيش ألطف وأروع أيام السنة بما يسمى "موسم الوسم"

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس": سنلاحظ أيضًا أن الظل بدأ يبرد، وأن حدة حرارة الشمس قد انكسرت، ولم يتبقَّ من فصل الصيف سوى "الظهر"، أما الصباح الباكر فسنعيش فيه الربيع، وآخر العصر سنعيش في الخريف، وآخر الليل سنعيش البوادر الشتوية عن طريق هبوب النسائم ذات البرودة.