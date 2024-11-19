عبر تطبيق "بلدي".. "أمانة العاصمة المقدسة" تباشر 3453 بلاغًا خلال أسبوع

باشرت أمانة العاصمة المقدسة 3453 بلاغًا عبر تطبيق "بلدي 940"، خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر 2024م، لتقديم خدمات بلدية أفضل.
وأعلنت الأمانة أن إجمالي البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي 940" خلال الفترة المنجزة من 10 نوفمبر حتى 17 نوفمبر 2024م بلغت 3453 بلاغًا.
وتنوعت البلاغات بين 369 بلاغًا حول الإنارة واللوحات الإرشادية، و41 للأسواق والمتاجر، و171 بلاغًا للحدائق والمرافق العامة، و42 للكوارث والسيول، و111 تخص جهات شريكة، و245 للمباني والتعديات، و1410 للنظافة، و841 للطرق والأرصفة، و6 لمحطات الوقود.