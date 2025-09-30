6 جوائز دولية للمملكة في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025 بإيطاليا

وكان المنتخب السعودي قد حقق في مشاركاته السابقة (7) جوائز دولية، بواقع ميداليتين برونزيتين و(5) شهادات تقدير، ليصل مجموع حصاد المملكة في هذه المسابقة إلى (13) جائزة، بينها (6) ميداليات برونزية و(7) شهادات تقدير.