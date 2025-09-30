6 جوائز دولية للمملكة في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025 بإيطاليا

حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية (6) جوائز دولية في أولمبياد المعلوماتية لدول البلقان (BOI 2025) بنسخته الـ32، الذي استضافته مدينة أوديني الإيطالية خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، بمشاركة (65) طالبًا وطالبة يمثلون (17) دولة.
وتوزعت الجوائز على (4) ميداليات برونزية، نالها كل من:
محمد ناصر الأسمري من تعليم الهيئة الملكية بالجبيل،
سلطان عبدالرحمن العيبان من تعليم الرياض،
سعد بندر العريفي من تعليم الرياض،
فارس ياسر الردادي من تعليم المدينة المنورة.
كما حصل على شهادتي تقدير كل من هشام علي الشهري من تعليم الشرقية، والمنذر سعيد الغامدي من تعليم الباحة.
وتُعد هذه المشاركة الثالثة للمملكة في أولمبياد المعلوماتية للبلقان، الذي يأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، المنفذ من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، من خلال برامج تدريبية نوعية يشرف عليها خبراء محليون ودوليون.
وكان المنتخب السعودي قد حقق في مشاركاته السابقة (7) جوائز دولية، بواقع ميداليتين برونزيتين و(5) شهادات تقدير، ليصل مجموع حصاد المملكة في هذه المسابقة إلى (13) جائزة، بينها (6) ميداليات برونزية و(7) شهادات تقدير.
ويُعد أولمبياد المعلوماتية للبلقان من أبرز المنافسات الإقليمية السنوية في مجال البرمجة، حيث يتنافس المشاركون على حل مسائل خوارزمية معقدة ضمن بيئة اختبارية دقيقة على مدى يومين متواصلين.