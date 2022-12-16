تقليل مدة توصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يومًا

وفي إطار توجيه مجلس إدارة الهيئة بالعمل على حماية المستهلك وتحسين الخدمات المقدمة اعتمدت الهيئة عددًا من التعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وذلك ضمن مراجعتها المستمرة للخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلكين بجميع شرائحهم بهدف الارتقاء بها، حيث تم تعديل آلية حساب الأحمال الكهربائية بهدف تخفيض تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية، إضافة إلى زيادة مسطحات المباني التي يمكن التوصيل لها دون المطالبة بتوفير موقع لمحطة توزيع فرعية "غرفة كهرباء" ضمن مساحة المبنى.