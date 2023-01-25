الخرج.. فريق طبي ينقذ مولودة من نزيف عميق في المخ

أجرى فريق طبي من مستشفى الملك خالد بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول؛ عملية جراحية دقيقة لطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 6 ساعات فقط، وكانت تعاني من نزيف عميق في المخ ضاغط على جذع المخ.
وتفصيلًا: بعد ولادة الطفلة طبيعيًّا بثلاث ساعات دخلت في غيبوبة مفاجئة مع فشل في التنفس، ليتم نقلها من مستشفى الولادة والأطفال بالخرج إلى مستشفى الملك خالد، وجرى التدخل الفوري بعد وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي وعمل أشعة رنين مغناطيسي للمخ.
وتبيّن وجود نزيف كبير في الحجرة الخلفية للمخ مسببًا ضغطًا على جذع المخ، ليقوم الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور عرفان صديقي بإزالة النزيف من المخ دون وجود أي مضاعفات، وتكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد، وخرجت الطفلة من المستشفى بعد تحسُّن حالتها.
يُذكر أن منشآت تجمع الرياض الصحي الأول تعمل بشكلٍ تكاملي لتقديم رعاية متطورة ذات جودة عالية، بالإضافة إلى وجود أفضل الكفاءات الطبية في كافة التخصصات العامة والدقيقة تعمل تحت مظلة واحدة.