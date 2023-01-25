الخرج.. فريق طبي ينقذ مولودة من نزيف عميق في المخ

وتفصيلًا: بعد ولادة الطفلة طبيعيًّا بثلاث ساعات دخلت في غيبوبة مفاجئة مع فشل في التنفس، ليتم نقلها من مستشفى الولادة والأطفال بالخرج إلى مستشفى الملك خالد، وجرى التدخل الفوري بعد وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي وعمل أشعة رنين مغناطيسي للمخ.