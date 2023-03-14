"غلام": المملكة عززت دورها في مجال الطقس والمناخ محليًا وإقليميًا ودوليًا

جاء ذلك في مؤتمر الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا)، حول مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" المنعقد بدولة الإمارات، بحضور شخصيات دولية بارزة من الخبراء والممثلين الدائمين لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبيّن الرئيس التنفيذي أن "المملكة قامت من خلال برامج ومبادرات هادفة بالعمل على تغطية ما يزيد على 70% من مساحتها الجغرافية حتى عام 2025، عبر زيادة المحطات الأتوماتيكية والمأهولة وتوزيعها بما يحقق القدر الأمثل من الرصد والمراقبة والمعلومات المناخية، إضافة إلى زيادة عدد رادارات الطقس لتصل إلى 17 رادار (دوبلر)، لتتمكن اليوم من تغطية معظم المساحة الجغرافية المأهولة بالسكان، وهي الأعلى على مستوى الإقليم العربي، وقد تم ربطها ضمن شبكة خليجية لتمكين دول الإقليم من تحقيق قدراتها في رفع مستوى دقة معلومات الأرصاد والإنذار المبكر من الظواهر الجوية"، مشيرا إلى أن "المملكة وفرت برنامجا لرفع الجاهزية يحقق القدرة الكافية في الحالات الطارئة من خلال التقنيات الأرصاد المتنقلة من رادارات ومحطات اتوماتيكية و محطات قياس الجو العليا".