في نسخته الرابعة عشرة.. الرياض تستعد لاستضافة معرض الرياض للسفر 27 مايو الحالي

تنطلق في العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 من مايو الجاري، فعاليات معرض الرياض للسفر 2024 (RTF 2024 ) في نسخته الرابعة عشرة برعاية إعلامية من الجمعية السعودية للإعلام السياحي.
ويهدف المعرض، الذي يقدم مجموعة من المعارض والتجارب التفاعلية المتنوعة لعدد من الدول السياحية على مستوى العالم، إلى دعم فرص التنمية والاستدامة في قطاع السياحة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
كما يتيح المعرض لعامة الناس التعرف على أحدث العروض السياحية والصفقات الخاصة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أنه يوفر فرصة للعارضين والزوار لبناء شبكات الأعمال، ويسمح بتنظيم الرحلات المختلفة للتعريف بالخدمات والأنشطة المتنوعة.
وقال المدير التنفيذي لمعرض الرياض بندر القريني، "يؤدي المعرض خدمات كبيرة لسوق السياحة السعودية، ودوراً حيوياً لجلب وجذب كل ما يتعلق بالسفر والسياحة، وتتمحور المشاركة في المعرض حول استكشاف أسواق وقطاعات جديدة، وتسويق المنتجات والخدمات والوجهات، والدخول في معاملات طويلة الأجل، والتعرف على أهم المشترين الدوليين في المنطقة وإمكانية إبرام صفقات بيع، والتعرف على العملاء والشركاء الحاليين في المجالات المرتبطة بقطاعات السياحة والسفر والفندقة، وإضافة وكلاء وموزعين جدد، وإطلاق منتجات وحزم جديدة، وإجراء اختبار السوق والحصول على ردود الفعل المستمرة حول تقييم أداء المعرض.
وأضاف " يشارك في المعرض أكثر من 200 عارض بأنماط سياحية مختلفة مثل: السياحة الحكومية، وكالات السفر، شركات تأجير السيارات، الفنادق ذات العلامات التجارية، موردو الفنادق، جولة المشغلين، أنظمة الحجز عبر الإنترنت، شركات السياحة، السياحة الصحية العلاجية، الشركات والمنتجعات الصحية وشركات الطيران، وسياحة الشباب والتعليم في الخارج، علاوة على بعض المنتجات الجديدة والأنشطة المرتبطة بالسفر والسياحة.
ويجمع معرض الرياض للسفر 2024 أبرز شركات السفر والسياحة وعارضين يمثلون هيئات الترويج السياحي والشركات السياحية على المستويين العربي والدولي للتباحث حول أحدث الاتجاهات التي تدعم تعافي قطاع السفر والسياحة.
وينظر إلى معرض (RTF 2024 ) على أنه الحدث الرئيس الذي يجمع بين أرقى شركات السفر والسياحة من السعودية والدول العربية ومن جميع أنحاء العالم، بصفته التجمع الرئيس لقادة الصناعة والمبتكرين، وفرصة لا مثيل لها لاستكشاف وجهات جديدة ومقاصد سياحية متنوعة، وتكوين شراكات إستراتيجية، وفتح فرص واعدة في عالم السفر والسياحة.