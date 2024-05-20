في نسخته الرابعة عشرة.. الرياض تستعد لاستضافة معرض الرياض للسفر 27 مايو الحالي

وقال المدير التنفيذي لمعرض الرياض بندر القريني، "يؤدي المعرض خدمات كبيرة لسوق السياحة السعودية، ودوراً حيوياً لجلب وجذب كل ما يتعلق بالسفر والسياحة، وتتمحور المشاركة في المعرض حول استكشاف أسواق وقطاعات جديدة، وتسويق المنتجات والخدمات والوجهات، والدخول في معاملات طويلة الأجل، والتعرف على أهم المشترين الدوليين في المنطقة وإمكانية إبرام صفقات بيع، والتعرف على العملاء والشركاء الحاليين في المجالات المرتبطة بقطاعات السياحة والسفر والفندقة، وإضافة وكلاء وموزعين جدد، وإطلاق منتجات وحزم جديدة، وإجراء اختبار السوق والحصول على ردود الفعل المستمرة حول تقييم أداء المعرض.