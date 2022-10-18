مستشفى الدرعية ينهي معاناة مريض وزنه 183 كجم بالرياض

نجح فريق طبي مختص في علاج وجراحة السمنة بمستشفى الدرعية، بإجراء عملية تكميم معدة ناجحة لمريض تجاوز وزنه (183) كيلوجرامًا وكتلة جسمه 67، وأدت السمنة المفرطة إلى إصابته بمضاعفات ومشاكل صحية متعددة، منها ضعف الحركة وممارسة الحياة اليومية.
وذكر تجمع الرياض الصحي الثالث أن المريض قام بمراجعة وزيارة العيادة في مركز جراحات السمنة بالدرعية، وبعد الاطلاع على تاريخه المرضي وإجراء الفحوصات السريرية الأولية والتحاليل والأشعة؛ تَبَيّن أنه يعاني من سمنة مفرطة وزيادة في الوزن؛ الأمر الذي تسبب في إصابته بمشاكل صحية متعددة، مثل اضطرابات النوم وصعوبة المشي والحركة والتنفس بشكل طبيعي.
وقال: "على الفور تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات ذات العلاقة للتقييم الدقيق للحالة.. وبعد دراستها، تم وضع خطة علاجية مكثفة تبدأ بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي؛ وذلك لإنقاص الوزن المبدئي، وتجهيز المريض بشكل جيد قبل البدء في عملية التكميم.. ووفقًا للأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة، أجريت عملية التكميم ضمن المرحلة الثانية من الخطة العلاجية، وتكللت العملية بالنجاح".
يُذكر أن عدد المراجعين خلال الربع الثالث من عام 2022 في العيادات الخارجية بلغ 6190 مراجعًا وعدد مراجعي الطوارئ 7653؛ بينما بلغ عدد العمليات الجراحية 360 عملية، وعدد مراجعي الأشعة 8473 مراجعًا، و17432 فحصًا مخبريًّا.