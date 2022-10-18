مستشفى الدرعية ينهي معاناة مريض وزنه 183 كجم بالرياض

وقال: "على الفور تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات ذات العلاقة للتقييم الدقيق للحالة.. وبعد دراستها، تم وضع خطة علاجية مكثفة تبدأ بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي؛ وذلك لإنقاص الوزن المبدئي، وتجهيز المريض بشكل جيد قبل البدء في عملية التكميم.. ووفقًا للأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة، أجريت عملية التكميم ضمن المرحلة الثانية من الخطة العلاجية، وتكللت العملية بالنجاح".