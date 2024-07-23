دوريات الأمن بالرياض تطيح بمواطن روج الحشيش.. و"أمن الطرق" بنجران يتصدى لترويج الإمفيتامين

تمكنت دوريات الأمن في منطقة الرياض من القبض على شخص روّج الحشيش والأقراص المحظورة، فيما استطاعت دوريات "أمن الطرق" بنجران من الإطاحة بشخص لترويجه الإمفيتامين.
وفي التفاصيل، قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الأخرى قبضت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.