"مستشفى ومطار وشبكة مياه" تتصدَّر طلبات أهالي "رنية" من نائب أمير منطقة مكة المكرمة

وُضع عدد من المطالب والاحتياجات على طاولة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، يوم أمس الأربعاء، عقب زيارته لمحافظة رنية، وترؤسه المجلس المحلي، ولقائه عددًا من الأهالي متطلعين لتحقيق مقترحاتهم التنموية، التي جاء في مقدمتها العمل على إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير، وكذلك مطار محلي، وإيصال شبكة المياه للمنازل، واستحداث عدد من المراكز الإسعافية والأمنية.