"مستشفى ومطار وشبكة مياه" تتصدَّر طلبات أهالي "رنية" من نائب أمير منطقة مكة المكرمة

وُضع عدد من المطالب والاحتياجات على طاولة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، يوم أمس الأربعاء، عقب زيارته لمحافظة رنية، وترؤسه المجلس المحلي، ولقائه عددًا من الأهالي متطلعين لتحقيق مقترحاتهم التنموية، التي جاء في مقدمتها العمل على إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير، وكذلك مطار محلي، وإيصال شبكة المياه للمنازل، واستحداث عدد من المراكز الإسعافية والأمنية.
واستمع الأمير "سعود" لعدد من المطالب والمقترحات التنموية أثناء ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، التي من أهمها استكمال إجراءات مشروع مستشفى رنية المرجعي، ومشاريع الطرق، وتوفير شبكة المياه، إضافة لاستحداث مخافر للشرطة، ومراكز للهلال الأحمر والدفاع المدني، واستئناف المشاريع المتعثرة، مثل "المنطقة الصناعية، ومباني الدفاع المدني".
كما تقدم عدد من أهالي محافظة رنية أثناء لقاء الأمير "سعود" بمطالب عدة، قالوا إنها ستساهم في تنمية المحافظة، وإنهم يتطلعون لتلبية هذه الاحتياجات، التي من أبرزها ربط الإدارات الحكومية بالمنطقة بدلاً من الارتباط الإداري بمحافظة الطائف، وإنشاء مطار محلي، ومستشفى بسعة 200 سرير، ودعم مشاريع البلدية، ورفع فئة البلدية لتتناسب مع مساحتها الجغرافية وكثافة السكان.
وطالب الأهالي في لقائهم نائب أمير منطقة مكة بزيادة تخصصات الكليات الجامعية والتقنية، واستحداث فرع للطالبات بالأخيرة؛ لتكون مواكبة لاحتياجات سوق العمل، إضافة لاستحداث دوريات الأمن، وتقديم أولوية سفلتة طريق روضة الهضب المدرج في مشاريع وزارة النقل.
وكانت زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة التفقدية إلى محافظة رنية هي آخر جولاته التفقدية للمحافظات الشرقية للمنطقة، وقد اطلع خلال زيارته على المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها، والمتأخرة، وناقش سبل تسريع العمل فيها.