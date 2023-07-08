"المواشي السائبة" تُهدِّد سلامة عابري طريق جازان - جدة

لا تزال قطعان المواشي السائبة المختلفة تهدد سلامة عابري طريق جازان-جدة.
ورصدت "سبق" صباح اليوم قطيعًا كبيرًا من الأبقار في الحدود الإدارية لمحافظة بارق شمال عسير؛ ما تسبب في إرباك حركة السير للطريق الدولي الذي يشهد حركة مرورية كبيرة على مدار الساعة.
وأطلق عابرو الطريق أبواق مركباتهم في محاولة لإبعاد القطيع من وسط الطريق، وطالبوا الجهات المعنية بالتحرك، وإيقاع العقوبات الرادعة على مُلاكها؛ بما يضمن عدم تكرار تلك الظاهرة التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء من جراء الارتطام بها في أوقات سابقة.
وكانت مركبة قد اصطدمت بجمل سائب على طريق رجال ألمع-جازان الأسبوع الماضي في وقت متأخر من الليل؛ ما ألحق إصابات بركابها وتلفيات بالمركبة.