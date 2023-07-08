"المواشي السائبة" تُهدِّد سلامة عابري طريق جازان - جدة

وأطلق عابرو الطريق أبواق مركباتهم في محاولة لإبعاد القطيع من وسط الطريق، وطالبوا الجهات المعنية بالتحرك، وإيقاع العقوبات الرادعة على مُلاكها؛ بما يضمن عدم تكرار تلك الظاهرة التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء من جراء الارتطام بها في أوقات سابقة.