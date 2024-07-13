"فلكيّة جدة": "قمر المحرم" في التربيع الأول بسماء العالم العربي اليوم

أوضحت الجمعية الفلكيّة بجدة، أن سماء العالم العربي ترصد اليوم قمر شهر المحرم في طور التربيع الأول، وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرُّف على تفاصيل سطحه، حيث سيشرق القمر عند الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشرقي، وسيصل لأعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، مبينةً أنه بعد حلول ظلمة الليل يُرصَد نجمٌ لامعٌ قرب القمر هو السماك الأعزل.