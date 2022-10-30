التليدي: العالم العربي بحاجة إلى لَمِّ الشمل وتجاوُز الخلافات والنظر إلى التهديدات أكثر من أي وقت مضى

وأكد وقوف السعودية إلى جانب الجزائر، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة. ورغم التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب فإن الرباط أكدت مشاركتها في قمة الجزائر، لكنها لم تحدد بعد مستوى التمثيل. كما سيشارك عدد من الضيوف، أبرزهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي رئيس الاتحاد الإفريقي، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيس حركة عدم الانحياز، وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.