"ثقة" بالتعاون مع "كاوست" يقدمان ورقة بحثية في مؤتمر ArabicNLP 2024

شاركت شركة "ثقة"، في مؤتمر معالجة اللغة الطبيعية باللغة العربية ArabicNLP 2024، والذي تستضيفه العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث استعرضت ورقة بحثية قامت بها بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، واستهدفت تطوير معايير جديدة لتقييم قدرات النماذج اللغوية في فهم وفصل التعقيدات القانونية.
وتكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد الحاجة إلى تطوير أدوات قادرة على فهم اللغات الطبيعية المختلفة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تعزيز استخدامات اللغة العربية في مجال البحوث العلمية وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات العالم العربي، حيث طورت هذه الدراسة مجموعة بيانات معيارية جديدة باسم "ArabLegalEval" تهدف إلى تقييم قدرات النماذج اللغوية الكبيرة في فهم النصوص القانونية باللغة العربية والتي تمثل إنجازاً مهماً في مجال البحوث اللغوية، حيث ستسهم في تحسين أداء النماذج اللغوية وتطوير تطبيقات أكثر ذكاءً.
واستعرضت "ثقة" خلال فعاليات المؤتمر، المعايير الجديدة التي خرجت بها الدراسة، وما ينتظر أن تحققه من قفزة نوعية في مجال تقييم أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على النصوص القانونية، حيث تمنح هذه المعايير الفرصة للمطورين والباحثين لتقييم قدرة نماذجهم على فهم المصطلحات القانونية المعقدة، واستخلاص المعلومات ذات الصلة من النصوص القانونية الطويلة، والإجابة على أسئلة قانونية بدقة عالية.
وكانت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" و "ثقة" وقعتا في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم بهدف إطلاق رحلة تحويلية لإحداث ثورة في الصناعات وفتح الإمكانات للحلول الرقمية، حيث تعكس هذه الشراكة التزام "ثقة" بتعزيز نمو ونجاح الأعمال في عصر رقمي دائم التطور.
يذكر أن مؤتمر ArabicNLP 2024، الذي يُقام في دورته الثانية بحضور نخبة من الباحثين من مختلف أنحاء العالم، يعد الحدث السنوي الأبرز في مجال معالجة اللغة الطبيعية باللغة العربية، ويأتي في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتزايد الحاجة إلى حلول رقمية تتعامل مع اللغة العربية بدقة.