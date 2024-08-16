"ثقة" بالتعاون مع "كاوست" يقدمان ورقة بحثية في مؤتمر ArabicNLP 2024

وتكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد الحاجة إلى تطوير أدوات قادرة على فهم اللغات الطبيعية المختلفة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تعزيز استخدامات اللغة العربية في مجال البحوث العلمية وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات العالم العربي، حيث طورت هذه الدراسة مجموعة بيانات معيارية جديدة باسم "ArabLegalEval" تهدف إلى تقييم قدرات النماذج اللغوية الكبيرة في فهم النصوص القانونية باللغة العربية والتي تمثل إنجازاً مهماً في مجال البحوث اللغوية، حيث ستسهم في تحسين أداء النماذج اللغوية وتطوير تطبيقات أكثر ذكاءً.