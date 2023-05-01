"القرني" يكشف التحديات التي تواجه الشركات بسبب "الذكاء الاصطناعي"

وعلى صعيد آخر، سلَّط "القرني" الضوء على دور الدعم غير المحدود لحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمنظمات والهيئات التنظيمية والتشريعية، مثل (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية، ووزارتَي الاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للعمال والشباب السعودي في مجال التهيئة والتطوير والتدريب والاستثمار في تنمية الموارد البشرية في مجالات التحول الرقمي والمعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تميزت فيها المملكة العربية السعودية لريادتها العالمية في هذه المجالات، ونجاحاتها التنموية والابتكارية، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030.