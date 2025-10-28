المدينة المنورة .. افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف والملك خالد

افتتحت الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع إدارة مرور منطقة المدينة المنورة اليوم، حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات سابقًا) مع طريق الملك خالد (الدائري الثالث)، وذلك بعد تنفيذ جسرين للتقاطع وإنشاء طرق خدمة ودورانات التفاف بمجموع أطوال بلغت (8) كيلومترات.