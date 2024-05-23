بلغة الأرقام "الخطيب": المملكة ستغيّر خارطة السياحة في العالم

وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت في تطوير القطاع السياحي كونه جزءًا من رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الجهود التطويرية نجحت في رفع مساهمة القطاع من نسبة 3% من اقتصاد المملكة إلى نسبة 4.5% بنهاية العام الماضي، مبينًا أنها تستهدف الوصول بمساهمة القطاع إلى 10% بحلول عام 2030م.