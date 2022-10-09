بـ 10 برامج رقمية وخدمية.. "شؤون الحرمين" تُطلق مبادرة "وثبة ريادة"

وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد بن عبدالعزيز الجفير؛ أن المبادرة تهدف إلى إحداث نقلة فكرية نوعية للموظفة لبناء هوية ذاتية متميزة مهنياً، مبينة أن المبادرات تستهدف المشاريع والخدمات الرقمية المقدمة لقاصدات البيت الحرام، ومنسوبات الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، والإدارات المرتبطة بها، إضافة إلى ارتكازها على الوثبات النوعية، كما تضم المبادرة برامج رقمية وخدمية، ومنها: (وثبة مِداد، ووثبة ذكرى، ووثبة تَكوين، ووثبة دُرَبة، ووثبة مَضمار، ووثبة سَنا، ووثبة فكر، ووثبة رقمنة).