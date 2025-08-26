"البيئة والزراعة" تُسلّم 65 محركًا بحريًا للصيادين بينبع

يذكر أن المكتب قدّم نحو 17 مركبة للحفظ والتبريد، و40 قارب صيد، ضمن مبادرة "توطين مهنة الصيد" بالتعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمحافظة، وتجاوزت مبيعات قوارب المبادرة 697 ألف ريال، عبر ما يزيد عن 2700 رحلة صيد، فيما بلغت الطلبات المُنجزة ضمن برنامج "ريف السعودية" للصيادين بالمحافظة، 2548 طلبًا إلكترونيًا.