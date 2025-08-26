"البيئة والزراعة" تُسلّم 65 محركًا بحريًا للصيادين بينبع

سلّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع بالتعاون مع مؤسسة "ريف" الأهلية 65 محركًا بحريًا للصيادين بالمحافظة، ونحو 1234 أداة ومُعدّة تختصّ بتجهيز القوارب، وذلك ضمن خُطط وبرامج الدعم والإعانات المقدمة لصغار الصيادين، لتعزيز قطاع الثروة السمكية، وضمان استدامة الموارد البحرية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق الإستراتيجيات الطموحة للوزارة.
وشملت برامج الدعم تدريب وتأهيل 580 مستفيدًا، بهدف رفع كفاءة إنجاز جميع الإجراءات والمراحل الخاصة بالصيد، لإيصال المنتجات إلى المستهلك بأعلى جودة.
يذكر أن المكتب قدّم نحو 17 مركبة للحفظ والتبريد، و40 قارب صيد، ضمن مبادرة "توطين مهنة الصيد" بالتعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمحافظة، وتجاوزت مبيعات قوارب المبادرة 697 ألف ريال، عبر ما يزيد عن 2700 رحلة صيد، فيما بلغت الطلبات المُنجزة ضمن برنامج "ريف السعودية" للصيادين بالمحافظة، 2548 طلبًا إلكترونيًا.