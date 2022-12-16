السعودية تشارك البحرين عرسها الوطني.. علاقة تاريخية بين البلدين جسّدتها المواقف

وقال: "تتفرّد العلاقات بين المملكة وشقيقتها البحرين بالعديد من المميزات والخصائص المهمة؛ مما جعلها أنموذجًا يحتذى في العلاقات بين الأشقّاء؛ فعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات بين البلدين قدرًا كبيرًا من التوافق والتنسيق في المواقف، وتطابقًا كبيرًا في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية؛ إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة بما ينعكس إيجابًا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي".