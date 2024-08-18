"أصدقاء" ومنصة إحسان توزعان الحقائب والمستلزمات الدراسية على اللاعبين السابقين وأسرهم

من جانبه أبدى عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأمينها العام فهيد الدوسري، سعادته بتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على اللاعبين السابقين وأسرهم؛ وذلك في إطار مسار المساندة، أحد مسارات الجمعية الرئيسية، وتهدف من خلال ذلك إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتأمين الاحتياجات الدراسية للطلاب والطالبات؛ لمساعدتهم في تحصيلهم التعليمي، ومساندة ذويهم في توفير هذه المتطلبات دون إثقال كاهلهم ماديًّا؛ موضحًا أن الجمعية حرصت على تطوير البرنامج في هذا العام ليشمل جوانب متعددة، بالإضافة إلى مراعاة أفصل المواصفات والمعايير.