"أصدقاء" ومنصة إحسان توزعان الحقائب والمستلزمات الدراسية على اللاعبين السابقين وأسرهم

نظّمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، ملتقى "أصدقاء" الصيفي في مدينة الرياض، بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية، وأمينها العام فهيد الدوسري، إلى جانب جمع من اللاعبين السابقين وأسرهم، في أجواء محفوفة بالصداقة والسعادة؛ وذلك في إطار برامج التقدير التي تقدّمها "أصدقاء" لمستفيديها من اللاعبين السابقين.
وشهد الملتقى تنظيم فعالية توزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية تزامنًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد؛ وذلك بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"؛ حيث شهدت توزيعَ مجموعة من الحقائب المدرسية بمواصفات مميزة ونوعية ممتازة؛ وذلك بحسب أعداد الأبناء الدارسين من أبناء اللاعبين السابقين، إلى جانب الزي المدرسي للفتيات (مريول) لبنات اللاعبين السابقين الدارسات؛ فضلًا عن الأقلام والمساطر والدفاتر وخلافها من المستلزمات التي يحتاجها الطلاب دراسيًّا.
من جانبه أبدى عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأمينها العام فهيد الدوسري، سعادته بتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على اللاعبين السابقين وأسرهم؛ وذلك في إطار مسار المساندة، أحد مسارات الجمعية الرئيسية، وتهدف من خلال ذلك إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتأمين الاحتياجات الدراسية للطلاب والطالبات؛ لمساعدتهم في تحصيلهم التعليمي، ومساندة ذويهم في توفير هذه المتطلبات دون إثقال كاهلهم ماديًّا؛ موضحًا أن الجمعية حرصت على تطوير البرنامج في هذا العام ليشمل جوانب متعددة، بالإضافة إلى مراعاة أفصل المواصفات والمعايير.
وأكد الدوسري أن هذا البرنامج تَميز بتزامنه مع الملتقى الصيفي الذي تنظمه "أصدقاء" لمستفيديها من اللاعبين السابقين في كل عام؛ مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يسهم في زيادة أواصر التواصل والتقارب بين الجمعية واللاعبين السابقين من جهة، وبين اللاعبين أنفسهم من جهة أخرى؛ مثمنًا دعم المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في تمويل برنامج الحقائب والمستلزمات الدراسية، ودعمه ماديًّا؛ وذلك في صورة تعكس أسمى صور التكاتف والتعاضد بين أبناء المجتمع السعودي، وهي من القيم الإنسانية والإسلامية النبيلة.