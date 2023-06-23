المغربي الفائز بمسابقة "عطر الكلام": استضافتي في برنامج ضيوف الملك للحج لفتة كريمة لن أنساها

وبيّن "متعبيد"، الذي يعيش في ألمانيا، أنه تشرّف بالحضور إلى المملكة العربية السعودية مرتين؛ أُولاهما عند مشاركته مع 50 مشاركًا حينما تأهّل إلى نهائي مسابقة عطر الكلام، مشيرًا إلى أنه كان من الفائزين العشرة الأوائل، وحقّق المركز الخامس.