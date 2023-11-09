السبت وفي أكبر تجمّع صحي بالمملكة.. "الجلاجل" يُطلق النسخة الخامسة من "امش 30"

وبيّنت الوزارة أن مبادرة "امش 30" تشتمل على مجموعة من الأنشطة المتنوعة؛ ومنها: "اختبار ذاتي" يقيس مستوى الفرد في ممارسة المشي، ويقدم حلولاً علمية للتخطيط والاستمرار على الممارسة. والنشاط الثاني "واقع المشي في المملكة"؛ وهو عبارة عن دراسة عن واقع المجتمع السعودي تجاه المشي، والكشف عن أثره على المجتمع، بالإضافة إلى "حملة إبداعية" للتوعية بسلوك المشي والتسويق للمبادرة وأنشطتها، إضافة إلى "منافسة مجتمعية"؛ وهي مسابقة للاستمرار على 8000 خطوة في اليوم عبر تطبيق "صحتي"، و"تفاعل مجتمعي"؛ وهو تحفيز لجميع جهات العمل في المملكة للمشاركة في المبادرة من خلال المشي في مقارّها لمدة 30 دقيقة، ومشاركة الانطباعات على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل نشاط جديد "المول الصحي"؛ وهي عبارة عن تفعيل مسار للمشي في سبعة مولات (مراكز تجارية) خلال فترة الصيف؛ لتجنُّب حرارة الأجواء الخارجية، كما تتضمن الأنشطة "فعالية ميدانية" التي من المُقرر أن تقام في جميع مناطق المملكة يوم السبت المقبل.