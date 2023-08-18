"الحائط" يعيد الأسر السعودية لحياتها القديمة في تمور بريدة

"يا حمام على الغابة ينوحي يزعج الصوت من عال البنية"، تساءل أحد كبار السن عن صدى الصوت الذي يردد هذه الأبيات وهو في ساحة المزادات بكرنفال تمور بريدة، فأخذ يتبعه حتى وصل ساحة "حائط النخيل" الفقرة التي تقيمها هيئة التراث ضمن فعاليات الكرنفال الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم.