"نادي القهوة" يقدِّم القهوة السعودية الفاخرة لروَّاد معرض جدة للكتاب 2022

ولمزيد من التفاصيل أوضحت الأستاذة فاطمة النجار، الرئيس التنفيذي لمتجر نادي القهوة، قائلة: "متحمسون أنا وزميلاتي بانطلاقتنا الثانية بمعرض جدة للكتاب. يقودنا الشغف، ويدفعنا الطموح. مرتبطون بجذور وثقافة وتراث مجتمعنا الأصيل عبر تقديم قهوتنا السعودية الفاخرة.. ونسعى باستمرار لتقديم أفضل الخدمات لزوار المعرض، والمحافظة على منطقة ذات طابع مميز، يجمع القهوة بعشاق الثقافة والكتاب". وأضافت النجار: "أسعدتنا كثيرًا عبارات الإعجاب والتشجيع في انطلاقتنا الأولى من خلال معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، التي تزامنت مع عام القهوة السعودية 2022. وحاليًا معرض جدة".