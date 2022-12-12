"نادي القهوة" يقدِّم القهوة السعودية الفاخرة لروَّاد معرض جدة للكتاب 2022

يحصد معرض جدة للكتاب 2022 المقام تحت قبة "سوبر دوم"، بتنظيم ناجح من هيئة الأدب والنشر والترجمة، إعجاب زواره من محبي مختلف الألوان الثقافية التي تضيء زوايا المكان. وكانت القهوة السعودية حاضرة في إحدى مناطق المعرض كرفيقة للذائقة الرفيعة وكرم المجتمع السعودي الأصيل.
ووسط أكوام الأوراق والكتب، وفي إحدى المناطق المزدحمة بالمعرض، تلتقي القهوة الكتاب، ويلتف عشاق نكهة القهوة السعودية الزكية بمتجر "نادي القهوة" الذي ارتبطت طموحاته برؤية السعودية، وألهمته مبادرات وزارة الثقافة بتسمية 2022 عام القهوة السعودية، وتزامنت انطلاقته بمعرض الرياض الدولي للكتاب قبل شهرين، وتستمر مع معرض جدة للكتاب 2022.
ولمزيد من التفاصيل أوضحت الأستاذة فاطمة النجار، الرئيس التنفيذي لمتجر نادي القهوة، قائلة: "متحمسون أنا وزميلاتي بانطلاقتنا الثانية بمعرض جدة للكتاب. يقودنا الشغف، ويدفعنا الطموح. مرتبطون بجذور وثقافة وتراث مجتمعنا الأصيل عبر تقديم قهوتنا السعودية الفاخرة.. ونسعى باستمرار لتقديم أفضل الخدمات لزوار المعرض، والمحافظة على منطقة ذات طابع مميز، يجمع القهوة بعشاق الثقافة والكتاب". وأضافت النجار: "أسعدتنا كثيرًا عبارات الإعجاب والتشجيع في انطلاقتنا الأولى من خلال معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، التي تزامنت مع عام القهوة السعودية 2022. وحاليًا معرض جدة".
وحول الإقبال اللافت أشادت وجدان حكمي، أحد أعضاء فريق العمل، بالتنظيم المتميز الذي قامت به هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض جدة للكتاب ومعرض الرياض للكتاب أيضًا، مبينة أن الهيئة خصصت لنادي القهوة موقعًا متميزًا لخلق أجواء مناسبة لزوار المعرض.
وقالت حكمي: "نتميز في نادي القهوة باستخدام أجود المحاصيل والمنتجات، مع الاهتمام بأدق التفاصيل في التخزين والنقل بطريقة صحية، والحرص على إعداد القهوة السعودية بالأدوات التراثية التقليدية والطريقة الصحيحة المتميزة أمام الجميع.. وهو سر الرائحة الزكية الفواحة التي تجذب الزوار للاستمتاع بتميُّز قهوتنا السعودية".