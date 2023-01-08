"تعليم" و"تقني" الباحة يعلنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين

أعلنت الإدارة العامة لتعليم الباحة تعليق الدراسة غداً الاثنين في جميع المحافظات حرصاً على سلامة الجميع.
وتقرر تعليق الدراسة الحضورية غداً الاثنين، وأن تكون الدراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي".
وقالت الإدارة العامة لتعليم الباحة: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين بمدارس المنطقة وفي جميع القطاعات التابعة لها تعليمياً وذلك عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما أعلن "التدريب التقني" بالباحة تعليق التدريب الحضوري يوم غدٍ الاثنين بمنشآت تقني الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية، وسيكون الدوام عن بعد.