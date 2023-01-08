"تعليم" و"تقني" الباحة يعلنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين

وقالت الإدارة العامة لتعليم الباحة: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة ‫عن بعد ليوم غدٍ الاثنين بمدارس المنطقة وفي جميع القطاعات التابعة لها تعليمياً وذلك عبر ‫منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.