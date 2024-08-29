شراكةٌ بين "عون الطبية" و"بر بالعارضة" لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتنمية مجال الخدمات الصحية

من جانبه قال عبدالله العبدلي: إن هذه الشراكة سيجني ثمارها المجتمع، فجمعية البر تقوم بأعمال تخدم فئات من المجتمع وهم بحاجة لخدمات صحية وهذا التنسيق سيكون مفيدًا للمستفيدين.