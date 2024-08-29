شراكةٌ بين "عون الطبية" و"بر بالعارضة" لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتنمية مجال الخدمات الصحية

وقّعت جمعية عون الطبية، والبر الخيرية بالعارضة، مذكرة عقد شراكة؛ للإسهام في الأعمال الخيرية وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتنمية وخدمة المجتمع في مجال الخدمات الصحية.
وقّع مذكرة التفاهم عن "عون"، الدكتور علي مفرح الشعواني رئيس الجمعية، وعن جمعية البر الخيرية رئيسها عبدالله حسين العبدلي.
وأوضح الدكتور علي الشعواني أن عقد الشراكة مع جمعية البر بالعارضة مكسب لعون؛ كونها رائدة في خدمة المجتمع.
وأضاف: تهدف الاتفاقية إلى التعاون فيما يخص البرامج التدريبية بين الطرفين وتنفيذ برامج متخصصة تخدم القضايا المجتمعية بين الجمعيتين والتعاون فيما يخص الحالات الطبية وتعزيز التكامل والاكتفاء بجودة الخدمات والاستفادة من مقرات الجهتين في تنفيذ البرامج والأنشطة.
من جانبه قال عبدالله العبدلي: إن هذه الشراكة سيجني ثمارها المجتمع، فجمعية البر تقوم بأعمال تخدم فئات من المجتمع وهم بحاجة لخدمات صحية وهذا التنسيق سيكون مفيدًا للمستفيدين.